РИАМО - 27 фев. С 1 по 7 марта столичные парки проведут дистанционные тренировки, уроки танцев и онлайн-лекции, на которых расскажут об истории русского дворянства и белых медведях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Как подготовить тело к тренировке по капоэйре, покажут на видеоуроке парка «Ходынское поле». На занятие приглашают детей и подростков в возрасте от пяти до 15 лет. С участниками разучат комплекс упражнений Warm up, который также хорошо подойдет для утренней зарядки. Урок опубликуют 1 марта в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аккаунтах парка можно будет посмотреть урок по квикстепу 3 марта в 12:00.

Музей-усадьба «Люблино» подготовил видеопост «Необычный дачник», посвященный Федору Достоевскому. Ролик разместят 3 марта в 16:00 в аккаунтах музея в соцсетях.

Онлайн-лекцию «Образовательные путешествия русских дворян XVIII века» опубликуют 3 марта в 13:00 на YouTube-канале музея-усадьбы «Кусково». 4 марта в 19:30 в аккаунте Московского зоопарка в Facebook покажут лекцию, посвященную белым медведям.

5 марта в 18:00 в аккаунтах Воронцовского парка в соцсетях покажут лекцию «Великие женщины на полотнах художников». 6 и 7 марта в 17:00 в аккаунтах объединения северных парков в соцсетях опубликуют снимки в рамках фотовыставки «Весенний вояж». Экспозицию подготовил парк «Северное Тушино».