РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Жителей подмосковного Подольска попросили не парковать автомобили вблизи домов и не ходить под скатными кровлями домов из-за возможного схода снега, а также сообщать о нависших снежных массах представителям власти, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск Подольска представители управляющей организации ежедневно обходят территорию и фиксируют адреса, где необходимы срочные работы по уборке снега с крыш. Жителей просят быть максимально внимательными.

«В связи с резким потеплением и обильным таянием снега просим жителей не парковать автомобили вблизи кровель многоквартирных домов и избегать прохода пешеходов под скатными кровлями. В настоящее время ежедневно проводятся работы по очистке кровель, припаркованные автомобили сильно осложняют данную работу», - говорится в сообщении.

Если жители увидят на кровле нависшие снежные массы, их просят направлять информацию об этом в Территориальное управление администрации округа с указанием адреса, также желательно приложить фотографию. В свою очередь представители власти направят информацию ответственным службам для принятия мер оперативного реагирования.