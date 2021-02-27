РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Свыше 1,3 тысячи спортсменов разных возрастов вышли на старт «Динамовской лыжни» на стадионе в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Соревнования проходят на лыжном стадионе «Зоркий» в субботу. Почетными гостями торжественного парада перед стартом стали Хаймурзина, председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский, первый зампредседателя общества Владимир Кубышко и другие.

«Мы уверены, что красногорская лыжня - лучшая на свете. Это подтверждает тот интерес, который она вызывает и у профессионалов, и у любителей. Сегодня здесь в очередной раз проходит «Динамовская лыжня» - более 1,3 тысячи участников, из них около 250 детей», - сказала Хаймурзина.

Гулевский пояснил, что участниками стартов стали представители порядка 20 динамовских обществ разных федеральных ведомств.

«Желаю, чтобы все спортсмены показали свой лучший результат», - сказал председатель общества «Динамо».