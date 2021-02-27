РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске волонтеры подарили пожилой женщине сапоги, чтобы она не ходила в мороз в легких ботинках, а также помогли другим одиноким пенсионерам, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За последнюю неделю волонтеры движения «Милосердие - Подольск» столкнулись с несколькими случаями, в которых некому было оказать помощь одиноким бабушкам. Неравнодушные люди обратили внимание на женщину преклонного возраста, которая почему-то стояла в «Пятерочке» в легких ботинках. На улице февраль, повсюду сугробы, мороз минус 15 – скорее всего просто хотела согреться. Мы поспешили к ней и подарили теплые сапоги», - говорится в сообщении.

Поступил звонок на горячую линию, что под балконом лежит бабушка с черными руками и не разговаривает. Волонтеры отправились по указанному адресу, но женщины уже не было. Также навестили одинокую тяжело больную бабушку в Серпухове, привезли ей продукты и лекарства. Она очень обрадовалась. При этом выглядела крайне слабой, сама была не в состоянии выйти даже в магазин. Ее сын живет далеко, приехать к матери не может.

«Недавно в Климовском доме-интернате умерла одна женщина, которой было 104 года. Доставили ее туда родственники несколько месяцев назад в состоянии истощения и обезвоживания. Наверное слишком устали, поэтому не дали умереть у себя дома... Слава Богу, что есть такие интернаты, где могут позаботиться о беспомощных стариках. Некоторые даже рады, что попали туда. Оказывается, в интернате лучше, чем дома», - добавляется в сообщении.

Волонтеры попросили быть внимательнее к окружающим. Поинтересоваться у своих соседей, нет ли в доме старого одинокого человека, который нуждается в помощи. Почаще смотреть вокруг, чтобы не проглядеть тех людей, которые ищут сочувствия и поддержки. Не бояться интересоваться у пожилых людей, как они себя чувствуют.

В экстренных случаях самим вызывать скорую, а не ждать, пока приедут волонтеры.