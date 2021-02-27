РИАМО - 27 фев. В Подмосковье и столице до 11 часов 1 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской и Калужской областей.

В Московском регионе 28 февраля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, образуется сильная гололедица. Ночью будет минус 5 – минус 3 градуса, днем — минус 1 – плюс 1 градус.

Первого марта будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ожидается сильная гололедица. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 7 – минус 5 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.

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