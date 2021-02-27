РИАМО - 27 фев. Первые добровольцы в столице начали проходить вакцинацию в рамках исследования препарата от Covid-19 «Спутник Лайт», в дальнейшем новый препарат планируют использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», – сказала Ракова.

Участники исследования

Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний, среди которых: коронавирусная инфекция сейчас или в прошлом, антитела к Covid-19, пройденная вакцинация от коронавируса или любая другая прививка, которая была сделана в течение 30 дней до даты вакцинации, ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации.

Кроме того, не рекомендуется участвовать в исследованиях людям, имеющим тяжелые хронические заболевания. В участии откажут беременным и кормящим грудью женщинам.

Особенности «Спутника Лайт»

«Спутник V» – это двухкомпонентная вакцина. Первый компонент сделан на основе 26-го серотипа аденовируса, а второй компонент – на основе 5-го серотипа аденовируса. «Спутник Лайт» – это первый компонент этой вакцины, по составу они идентичны», – отметила Ракова.

По ее словам, предполагается, что после первой прививки выработается достаточный уровень антител. Если это подтвердится, то «Спутник Лайт» будут использовать в комбинации со «Спутником V», чтобы ревакцинировать тех, кто уже вакцинировался или переболел коронавирусом.

Планируется, что этот препарат будет использоваться для вакцинации молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ. Им понадобится в этом случае всего один укол для выработки нужно количества антител.

По словам Раковой, все цифровые наработки, которые положительно зарекомендовали себя при проведении исследования вакцины «Спутник V», будут применяться в исследовании.

Назальная форма вакцины

В столице планируют провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса. Необходимый пакет документов для проведения исследования находится на этапе разработки в институте имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас ожидается разрешение Минздрава России.

«Это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в упаковку будет дополнительно положена насадка-спрей. Несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае делать это должен медицинский работник и также два раза. В первую очередь такая форма формирует местный иммунитет. Такой способ, конечно, менее эффективен, но более безопасен. Мы очень заинтересованы, чтобы к осеннему сезону, к периоду роста вирусных заболеваний у москвичей был большой выбор и вакцин, и форм этих вакцин», – рассказала заместитель мэра.

Эта форма вакцинации будет рекомендована тем, кому противопоказаны инъекции.

Вакцинация для подростков

Ракова также рассказала, что испытания вакцины «Спутника V» для подростков начнут после того, как получат постоянное регистрационное удостоверение «Спутника V» для взрослых, и подведут итоги клинических пострегистрационных испытаний.

«На сегодняшний день разработчики формируют необходимый пакет документов, отрабатывают технологию, особенности, методику выборки. Москва в качестве одной из клинических баз предложила городскую детскую больницу имени З.А. Башляевой», – добавила вице-мэр.

Также в столице начали исследование устойчивости иммунитета после вакцинации. Оно поможет узнать время, когда сделавшим прививку от коронавируса необходимо снова пройти вакцинацию. Для этого подбирают 2 тысячи участников. У них в течение полугода ежемесячно будут брать кровь на антитела. Исследование планируют завершить к концу лета – началу осени этого года.

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