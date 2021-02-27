РИАМО – 27 фев. Соцсеть «Одноклассники» первой в России среди социальных сетей запустит собственный оригинальный сериал «Пять с плюсом», говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

Производство комедийного сериала стало новым шагом «ОК» в работе с собственным профессиональным контентом после успеха сразу нескольких шоу на платформе соцсети, включая вечернее шоу со звездами «ОК на связи!». Сериал будет приурочен к 15-летию соцсети, премьера состоится 25 марта. Каждая из 10 серий будет выходить раз в неделю.

«Первые кадры из сериала уже можно посмотреть в трейлере, который появился в официальной группе проекта «Пять с плюсом». Группа станет центром информации о сериале: в ней будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта», — говорится в сообщении.

В сериале речь пойдет о взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Жанр и фабулу сериала выбрали на основе анализа предпочтений зрителей собственных шоу соцсети и контента, который публикуется в «ОК» другими правообладателями. В «Одноклассниках» наиболее популярен развлекательный контент, поэтому создатели остановились на формате комедийного сериала.

Режиссером сериала стала Дина Штурманова, известная по работам в успешных российских проектах — «Интерны», «Универ», «Гражданский брак». Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов («Ольга», «Бывшие-2»), Лукерья Ильяшенко («Аванпост», «Сладкая жизнь»), Дмитрий Ендальцев («Доктор Рихтер», «Психологини», «Выжить после»), Юлия Франц («Кухня», «Гоголь.Начало», «Гоголь. Вий», «Крыша мира») и Артем Ешкин (Агентство «О.К.О»). Производством сериала занималась компания AVK production («Без свидетелей», «Это я!», «Красные браслеты»).

С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии «Одноклассники» обеспечат всем зрителям интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

«Мы уже более пяти лет развиваем смотрение длинного видео в «ОК» и на других ресурсах Mail.ru Group, видим рост аудитории и ее вовлеченности в такой контент. Шоу собственного производства получают в «ОК» миллионы просмотров еженедельно, пользователи активно участвуют в обсуждениях, делятся лучшими выпусками с друзьями и предлагают своих героев для шоу», — отметила директор видеоплатформы Mail.ru Group Марина Краснова.

Она добавила, что поэтому к 15-летию «ОК» было решено представить новый масштабный проект – собственный сериал.

«Нам хорошо знакомы тонкости взаимоотношения людей, так что именно эту тему мы решили рассмотреть в популярном жанре комедийного сериала. Рассчитываем, что сериал будет хорошо принят аудиторией, причем не только в «ОК», но и за пределами соцсети», — заключила Краснова. ​