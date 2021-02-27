РИАМО - 27 фев. Компания «Россети Московский регион» вдвое увеличит мощность одного из ключевых центров питания востока Подмосковья - подстанции «Кудиново», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стартовала масштабная реконструкция стратегической для Богородского городского округа ПС 110 кВ «Кудиново». Компания «Россети Московский регион» инвестирует в проект 1 миллиард рублей.

«В ходе реконструкции на подстанции установят два трансформатора по 40 МВА, что обеспечит дополнительную мощность для развития Электроуглей», - говорится в сообщении.

Электроснабжение города Электроугли, близлежащих деревень и садовых товариществ зависит от бесперебойной работы объекта. В числе потребителей находятся больница, две школы, детский сад, городская инфраструктура, а также местные предприятия, например, НИИЭИ – производитель щеток электромашин, контактных пар и высокомощных литий-ионных аккумуляторов.

Также для подключения потребителей будет построено новое здание закрытого распределительного устройства (РУ) 6 кВ. На открытых РУ 110 кВ и 35 кВ установят 14 элегазовых выключателей, 38 разъединителей, все - дистанционно управляемые.

Применение современного оборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, улучшить экологические характеристики и повысить пожаробезопасность.

Полное завершение работ запланировано на 2025 год.