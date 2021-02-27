РИАМО - 27 фев. Работы по реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе будут проводиться в два этапа, это необходимо для того, чтобы минимизировать ограничения движения транспорта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы будем временными промежутками ограничивать движение. Связанно это с тем, что мы приступили к реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Частью этих работ является демонтаж существующих строений пролетного строения моста-перехода через МКАД. Работы будут проходить в два этапа», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на первом этапе работ будут демонтированы балки одной части мостового перехода на пути из центра столицы в область. На втором этапе будет демонтирована вторая часть балок.

После реконструкции со стороны центра на внешнюю сторону МКАД будет вести эстакада. В каждую сторону будет три полосы движения, а также тротуары для пешеходов. Кроме того, предусмотрена организация бокового проезда и реконструкция старых съездов с внутренней стороны МКАД.

Реконструкция позволит снизить транспортную нагрузку в данном районе, что позволит избежать пробок.

С 2011 года в столице завершена реконструкция и строительство 18 развязок на МКАД с общей протяженностью дорог свыше 150 километров. К лету текущего года планируется начать реконструкцию еще двух транспортных развязок на МКАД с улицами Липецкой и Верхние Поля.

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