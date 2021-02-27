РИАМО - 27 фев. Строительство трех станций юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют завершить к концу текущего года, в этом же году станции могут быть открыты для пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На юго-западном участке у нас в работе сейчас три станции — «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект и «Проспект Вернадского». К концу года на всех трех станциях мы хотим завершить строительство. План такой есть, мы видим его завершение. Проблем с завершением работ на этом участке до конца года не видим. Пустить с пассажирами постараемся в этом году», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас на станциях идут работы по их оснащению необходимыми коммуникациями. В ближайшее время начнутся финальные отделочные работы.

Длина Большой кольцевой линии метрополитена составит 70 километров. БКЛ объединит отдаленные районы мегаполиса и уменьшит время в пути для пассажиров подземки в два раза.

Всего в 2021 году планируется построить 11 станций метрополитена и 28,3 километра линий. Ключевым проектом станет Большая кольцевая линия.

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