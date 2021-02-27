РИАМО - 27 фев. В апреле текущего года в столичном районе Нагатинский затон достроят поликлинику на 750 посещений в смену, в учреждении будут как детские, так и взрослые отделения, оснащенные по последнему слову техники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В начале апреля планируем достроить детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену на Судостроительной улице в Нагатинском затоне. <...> Готовность объекта составляет 75%», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в детской поликлинике предусмотрены отделение медицинской профилактики, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение и дневной стационар и хирургический блок кабинетов.

Во взрослой поликлинике предусмотрены кабинет вакцинопрофилактики, отделение врачей общей практики, хирургический блок, дневной стационар и отделение реабилитации, а также отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей.

Медучреждение на Судостроительной улице, владение 46-50, в Нагатинском затоне рассчитано на 500 взрослых посетителей и 250 детей в смену. Также в здании будет открыта женская консультация на 96 посещений. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию город получит свыше 400 рабочих мест.

Возведение объекта началось в 2015 году, но затем остановилась из-за проблем с подрядчиком. На основании выданного разрешения на строительство со сроком до мая 2021 года новый подрядчик приступил к работам.