РИАМО - 27 фев. На месте промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе столицы появится комплекс офисных зданий и общественное пространство, которые станут драйвером развития для всего района, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В промзоне «Огородный проезд» на месте бывшего хладокомбината №9 планируется возведение комплекса офисных зданий на участке в 5,5 гектаров между станциями метро «Бутырская» и платформой Останкино будущего МДЦ-3», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что комплекс будет состоять из пяти корпусов. В октябре прошлого года получено разрешение на строительство двух корпусов первой очереди.

Открытие только первых двух корпусов даст городу около 16,5 тысяч новых рабочих мест. Также там появится новое модное общественное пространство, которое станет драйвером развития всего района.

В текущем году в промзонах столицы построят порядка 4,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в числе которых 1,8 миллиона квадратных метров жилья.

Самые масштабные проекты реализуют на месте двух бывших заводов - ЗиЛ и «Серп и Молот». Потенциал развития имеют и другие промзоны, а именно «Грайвороново», «Востряково», «Калошино», «Братцево», «Большой Сити».