РИАМО - 27 фев. В 2022 году планируют завершить второй этап строительства магистрали-связки Калужского и Варшавского шоссе в столице, общая готовность дороги составляет 60%, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новая дорога, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, строится в два этапа. Первый этап мы завершили в 2019 году. Был открыт участок от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Сейчас идет второй участок от деревни Яковлево до Варшавского шоссе. В 2022 году планируем открыть. Его длина 12 километров», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что общая готовность дороги составляет 60%. Она позволит жителям Троицка напрямую выезжать на Варшавское шоссе, а также добираться до платформы Остафьево МЦД-2.

Основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского административных округов планируют сформировать до конца 2023 года, состоять он будет из главных магистральных трасс – Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД.

В состав транспортного каркаса войдут многочисленные хордовые соединения, дублирующие основные магистрали и обеспечивающие проезд к жилой застройке и рабочим местам.

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