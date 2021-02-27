РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником и пожелал им сил и здоровья.

«Я встречал много замечательных парней из Сил специальных операций – сильных, смелых и скромных. Это особенные люди, которые сделали героизм своей работой. С праздником, бойцы!» - написал Воробьев в Instagram.

Он пожелал бойцам сил и здоровья, а также поблагодарил их за службу

«Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а дома ждут любимые и близкие люди», - добавил губернатор.

Структурное подразделение Сил специальных операций появилось в составе ВС РФ в ходе реформы. Военнослужащие ССО — это специально обученные, хорошо оснащенные и экипированные бойцы, готовые к выполнению особых задач.

День сил специальных операций празднуется ежегодно 27 февраля.