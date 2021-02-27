РИАМО - 27 фев. В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2008 человек, с начала пандемии вылечились 895 879 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 787 человек», — говорится в сообщении.

За сутки скончался 41 человек с коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 15 007 человек с Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столице удалось преодолеть самый страшный этап пандемии коронавируса. Мэр добавил, что за время пандемии коронавируса разным структурам пришлось работать над одними целями и решать одни и те же проблемы.

За сутки в 85 регионах РФ было выявлено 11 534 новых случая коронавируса. Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов, выздоровели 16 020 человек.

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.