РИАМО - 27 фев. В столице с начала месяца выпало 69,9 миллиметров осадков, что составляет около 195% от месячной нормы осадков, на востоке Подмосковья норма осадков также превышена в 2 – 2,5 раза, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На метеостанции ВДНХ с начала месяца выпало 69,9 миллиметров осадков. При том, что норма для февраля там составляет 36 миллиметров. Если посчитать, то это около 195% (от нормы - ред.) выпавших осадков», - сказала Позднякова.

Она добавила, что на востоке Московской области месячная норма осадков также сильно превышена. Например, в Павловском Посаде с начала месяца выпало 72 миллиметра осадков, а в Черустях и Коломне — по 69 миллиметров.