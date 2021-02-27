РИАМО - 27 фев. За сутки в Москве выявили 1825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 976 739 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В столице проводится вакцинация против Covid-19. Сделать прививку жители города могут в 100 поликлиниках, а также в мобильных пунктах в ТЦ и офисах госуслуг «Мои документы». Вакцинация проводится бесплатно и длится около 40 минут.

За сутки в 85 регионах РФ было выявлено 11 534 новых случая коронавируса. При этом в 11,6% новых случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов, выздоровели 16 020 человек.

С начала пандемии Covid-19 в стране выявлено 4 234 720 случаев коронавируса. Скончались 85 743 пациента с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 3 799 406 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.