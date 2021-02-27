РИАМО - 27 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и отложить вопрос о выборе памятника для установки.

Ранее в «Активном гражданине» остановили голосование по вопросу установки памятника. Горожанам предлагалось выбрать, чью фигуру установят на Лубянской площади — основателя ВЧК Феликса Дзержинского или великого князя Александра Невского. По мнению Собянина, по прошествии двух дней голосование «стало все больше походить на противостояние людей разных взглядов». Мэр предложил оставить Лубянку в нынешнем виде.

«Друзья, буквально после двух дней голосования по вопросу установки памятника на Лубянской площади мнения разделились практически поровну. Быть ли там памятнику Невскому или же Дзержинскому - этот вопрос стал камнем преткновения и вылился в некую коллизию между сторонниками того или иного мнения», - написал Шапошников на личной странице в Facebook.

Он подчеркнул, что поддерживает решение мэра столицы, поставившего точку в дискуссии о памятнике.

В голосовании приняли участие почти 320 тысяч москвичей. При этом 55% проголосовали за памятник Невскому, а 45% — за монумент Дзержинскому.

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