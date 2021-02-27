РИАМО - 27 фев. Открытые финалы III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL проведут в столичном детском технопарке «Наукоград» на базе Московского финансово-юридического университета, мероприятия пройдут с 1 по 5 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в фестивале участвуют представители 55 стран. Участники смогут посетить кинопоказы, творческие вечера, круглые столы и мастер-классы.

«Детский технопарк «Наукоград» не перестает удивлять слушателей и гостей своими мероприятиями. За три года участниками образовательных курсов и мероприятий стали более 15 тысяч школьников. Теперь площадка станет еще и местом для обмена культурным опытом молодежи с известными мастерами в сфере визуальных искусств», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Основная тема фестиваля — «От сердца к сердцу с любовью». Представленные на конкурс картины должны носить жизнеутверждающий характер и призывать к желанию менять свои взгляды в позитивную сторону. Конкурс состоит из трех этапов — основного отбора, полуфинала и финала. Всего в нем представлено 10 номинаций и 10 дополнительных призов.

Принять участие в первых двух этапах в течение года могли все желающие авторы или съемочные группы. Финал будет представлять из себя кинодуэль. Пары номинантов в зале будут оценивать три команды жюри в рамках открытого голосования.

Закрытие фестиваля будет представлено в виде этнографического гала-концерта.

После завершения фестиваля на базе «Наукограда» заработает киношкола для детей и подростков от 10 лет, где уроки будут вести участники кинофестиваля KinoDUEL.

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