РИАМО - 27 фев. С 1 января 2023 года работодатели в России могут начать вести трудовые книжки нового образца, причем бланки старого образца также будут действовать, сообщается на сайте «Российской газеты».

«Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны и могут использоваться без ограничения срока», - говорится в сообщении.

Согласно подготовленному министерством труда и социальной защиты РФ пакету документов, планируется отменить устаревшие нормативные документы, принять новую форму трудовых книжек, а также новый порядок их хранения и ведения.

В новые трудовые будут вноситься сведения о сотруднике, в том числе имя, дата рождения, образование, профессия и специальность. Также там будет информация о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, а также об увольнении. Кроме того, в трудовую книжку будут вноситься данные о наградах за успехи на работе, а также будут указывать основания для прекращения трудового договора.​

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