РИАМО - 27 фев. На подъездах к терминалу B в аэропорту Шереметьево ликвидировали последствия подтопления, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На ликвидацию последствий были направлены «Мосавтодор» и службы аэропорта», - говорится в сообщении.

Всего в работах по ликвидации последствий подтопления участвовали пять единиц техники, включая две насосные станции.

Сейчас проезд осуществляется в штатном режиме. Возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий.

Из-за подтопления подъезды к аэропорту были затруднены. На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, а также на Старошереметьевском шоссе было сложно проехать.

В Московском регионе 26 февраля был побит рекорд по теплу — температура достигла плюс 6,4 градуса. Продолжается таяние снега, высота сугробов уменьшается.