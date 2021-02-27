РИАМО - 27 фев. На подъездах к терминалу B в аэропорту Шереметьево ликвидировали последствия подтопления, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На ликвидацию последствий были направлены «Мосавтодор» и службы аэропорта», - говорится в сообщении.
Всего в работах по ликвидации последствий подтопления участвовали пять единиц техники, включая две насосные станции.
Сейчас проезд осуществляется в штатном режиме. Возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий.
Из-за подтопления подъезды к аэропорту были затруднены. На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, а также на Старошереметьевском шоссе было сложно проехать.
В Московском регионе 26 февраля был побит рекорд по теплу — температура достигла плюс 6,4 градуса. Продолжается таяние снега, высота сугробов уменьшается.
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