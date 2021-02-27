РИАМО - 27 фев. В субботу в Москве и Подмосковье температура воздуха может зафиксироваться на отметке до плюс одного градуса, также в регионе ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Температура воздуха — от минус одного до плюс одного градуса. Погода облачная, небольшие осадки. Ожидается сильная гололедица», - говорится в сообщении.

В регионе ожидается западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду.

В Московском регионе 26 февраля был зафиксирован рекорд по теплу — столбики термометров достигли плюс 6,3 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня зарегистрировали в 1990 году, когда было плюс 6 градусов. При этом синоптики предупредили жителей региона, что в последние дни месяца, а также в начале марта стоит быть внимательными, так как за резким потеплением температура вновь опустится до околонулевых значений, образуется гололедица.

Вернется ли зима в Московский регион: прогноз погоды на март 2021>>