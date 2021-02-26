РИАМО - 26 фев. Назальная форма вакцины от Covid-19 «Спутник V» будет двухкомпонентной, как и «обычная» версия, при этом вводить препарат смогут только медики, передает РИА Новости.

«По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Пользоваться самому спреем будет нельзя, вся процедура должна будет проходить под контролем врачей.

По ее словам, такая форма ввода препарата формирует местный иммунитет. Он менее эффективный, но при этом более безопасный для пациента. Именно такая форма вакцины будет более подходящей для тех граждан, которым не рекомендованы подкожные инъекции.

За минувшие сутки в Москве выявили 1336 новых случаев Covid-19. C начала пандемии в городе зарегистрировано 974 914 случаев заболевания. ​

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

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- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

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- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

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