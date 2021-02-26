РИАМО - 26 фев. Комитет лесного хозяйства Московской области расторг 23 договора на выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Подмосковья за 2020 год, 13 компаний внесли в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

«Подрядчиками нарушены условия исполнения контрактов. Ненадлежащее исполнение обязательств стало причиной расторжения в одностороннем порядке 23 государственных контрактов, 13 компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Всего было заключено 132 контракта на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий. Семь контрактов расторгли в Истринском лесничестве, пять – в Клинском, по два — в Сергиево-Посадском, Звенигородском и Виноградовском, а также по одному — в лесничествах Дмитровском, Талдомском, Ногинском и «Русском лесу».

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин добавил, что из реестра недобросовестных поставщиков предпринимателей исключат через два года или по решению суда.

По словам Елены Казимир, жесткий контроль также не прекращается за фирмами, которые будут выполнять санитарные работы в лесах в 2021 году. Если компании будут не вовремя или плохо выполнять работы, то данные о них будут отправлять в Московское областное УФАС.

«От своевременного выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий напрямую зависит исполнение проекта Президента «Экология» по лесовосстановлению в области. Поэтому срывы сроков или ненадлежащее исполнение недопустимо», - заключила Казимир.