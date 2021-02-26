РИАМО - 26 фев. В Мособлдуме приняли в трех чтениях изменения в закон «О собственности Московской области», которые позволяет легализовать брошенное движимое имущество на участках, передаваемых в собственность региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Данную инициативу разработали в Минмособлимуществе. Именно данное министерство распоряжается имуществом на территории региона и принимает в областную собственность имущественные комплексы с земельными участками из федеральной, муниципальной собственности, а также собственности Москвы.

«Часто на земельных участках принимаемых в собственность региона наряду с объектами недвижимого имущества, находятся объекты коммунальной инфраструктуры, металлические конструкции, лом металлов, которые не являются объектами недвижимости и не стоят на балансе передающей стороны», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В таких ситуациях бывает сложно установить собственника брошенного имущества, а тот факт, что такое имущество находится на участке, затрудняет его использование.

По словам Разина, принятые изменения позволят обращаться в областную собственность то движимое имущество, собственник которого неизвестен, либо право собственности на которое было утрачено. Также поправки коснутся имущества, от которого собственник сам отказался.

«Законопроект дает возможность правительству Московской области наделить полномочиями по принятию решений об обращении в собственность Московской области брошенного движимого имущества на областных земельных участках центральные исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, наделенные отдельными функциями госуправления», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что изменения в законе позволят оперативно принимать решения по бесхозяйному движимому имуществу и эффективнее распоряжаться земельными участками, находящимися в собственности региона.