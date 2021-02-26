РИАМО - 26 фев. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили ход реконструкции завода по производству сухих заменителей женского молока и сухой молочной основы в подмосковной Истре, на стройплощадке выявлены нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора региона.

«В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и содержания строительной площадки, ведения и оформления исполнительной документации. В случае, если участники строительства не устранят их до 3 марта, к ним будет применен комплекс мер административного воздействия», — сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Сейчас на объекте ведутся работы для подготовки к строительству.

Застройщиком выступает компания-производитель ЗАО «Инфаприм». Реконструкция производства будет проходить в пять этапов. В рамках первого из них рабочие будут монтировать наружные инженерные сети и построят двухэтажную трансформаторную подстанцию.

После модернизации завода производство сухих молочных смесей увеличится в два раза. Также на предприятии создадут более 100 новых рабочих мест.