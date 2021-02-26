РИАМО - 26 фев. Для студентов медицинских вузов в больнице имени С.И. Спасокукоцкого начали проводить прямые трансляции из «красной» зоны, прошло уже более 20 трансляций, которые посмотрели 460 студентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конце января наша больница вернулась к приему плановых и экстренных больных без инфекционных заболеваний. За январь этого года лечения пациентов с коронавирусом нашим врачам удалось провести 23 трансляции и осмотреть в режиме онлайн около 100 пациентов в красной зоне», — сказал главный врач больницы Алексей Погонин.

Для проведения занятий врачи используют сервис «Удаленный помощник». Он работает с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности последнего поколения с камерой и микрофоном. Изображение транслируется в лекционный зале, где студенты видят и слышат, как врач проводит осмотр. Таким образом проходит обучение работе с пациентами с Covid-19.

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Верткин добавил, что идея проводить онлайн-осмотры возникла, когда студенты перешли на дистанционное обучение. По его мнению, это позволило сохранить учебный процесс.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V». Пользоваться самостоятельно препаратом будет нельзя.

- Врачи больницы имени Спасокукоцкого провели 23 трансляции из «красной» зоны для cтудентов. Онлайн‑осмотры стали частью дистанционного обучения начинающих медиков.

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.