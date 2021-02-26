РИАМО - 26 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров с бассейном и тренажерным залом появится в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Согласно проекту, общая площадь ФОКа составит 2,5 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании предусмотрено размещение зоны бассейнов с сауной, зала с тренажерами, зоны универсальных залов, игровой комнаты для детей, СПА-комплекса и кафетерия», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, здание будет в форме прямоугольника с закругленным главным входом со стороны перекрестка Каширского шоссе с Московской железной дорогой.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ФОКи строят в жилых районах, где есть дефицит спортивных объектов. Из них 40% построят за счет города и 60% за счет инвесторов. По словам Собянина частные инвесторы заинтересованы в сотрудничестве несмотря на сложности. В 2020 году 10 спортивных объектов построили за счет инвестиций.