РИАМО - 26 фев. Управляющие организации Подмосковья провели 72,6 тысячи осмотров кровель, фасадов и подъездных козырьков на предмет очистки от наледи и опасных сосулек за текущую зиму, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.

При этом контроль осуществлялся не только по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, но и при помощи специального мобильного приложения.

«Зимой нередко происходят ситуации, которые приводят к несчастным случаям, грозящим нанесением вреда жизни и здоровью людей или сохранности их имущества, а также проседанию кровельных конструкций домов. Проведение осмотров посредством мобильного приложения позволяет существенно минимизировать саму возможность возникновения подобных ситуаций», — сказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

УК ежедневно получают задания от муниципальной администрации на проверку ряда адресов. Коммунальщики приходят на место и убирают наледь и сосульки, если их обнаруживают. Фотографию очищенной крыши они должны загрузить в специальное приложение.

Приложение позволяет контролировать состояние домов в режиме реального времени. После окончания зимы больше внимания станут уделять другим категориям проблем: освещению и уборке в местах общего пользования и состоянию балконов, лоджий, козырьков и выходов на крыши.