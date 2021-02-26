РИАМО - 26 фев. Управляющие организации Подмосковья провели 72,6 тысячи осмотров кровель, фасадов и подъездных козырьков на предмет очистки от наледи и опасных сосулек за текущую зиму, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.
При этом контроль осуществлялся не только по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, но и при помощи специального мобильного приложения.
УК ежедневно получают задания от муниципальной администрации на проверку ряда адресов. Коммунальщики приходят на место и убирают наледь и сосульки, если их обнаруживают. Фотографию очищенной крыши они должны загрузить в специальное приложение.
Приложение позволяет контролировать состояние домов в режиме реального времени. После окончания зимы больше внимания станут уделять другим категориям проблем: освещению и уборке в местах общего пользования и состоянию балконов, лоджий, козырьков и выходов на крыши.
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