РИАМО - 26 фев. В рамках трех утвержденных проектов планировки территорий в районе Перово на востоке столицы решился обновить социальную инфраструктуру, там построят новые школы, детские сады, поликлинику и спортивные объекты, говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин считает, что одним из критериев комфортной среды можно считать обеспеченность застройки необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры. В Перове для кварталов реновации разработаны три проекта планировки территорий.

«Согласно им запланировано строительство семи детских садов на 1400 детей, четырех общеобразовательных школ с суммарным количеством 1150 мест, детской поликлиники на 320 посещений в смену, объекта здравоохранения и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. В совокупности это должно обеспечить объектами социальной сферы как участников программы реновации, так и всех жителей Перово», - сказал Левкин.

В районе Перово по программе реновации старого жилфонда расселят 196 жилых домов, общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Для строительства новых домов подобрано 15 «стартовых» площадок, часть которых застроят уже на первом этапе программы. По словам Левкина, до 2024 года новое жилье получат пять тысяч жителей в 29 домах.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.