РИАМО - 26 фев. Житель Тверской области нашел на улице сверток с большой суммой наличных и обратился в полицию на станции метро «Достоевская», чтобы разыскать их владельца, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«В тот же день в полицию обратился молодой человек, который рассказал, что выходя из такси, по собственной неосторожности выронил сверток. По словам молодого человека, денежные средства в сумме 275 тысяч рублей он выручил за продажу своего автомобиля. Данная утеря была для него очень значительной», — говорится в сообщении.

Полицейские провели необходимые проверки и вернули пропажу владельцу.

Благородный поступок не остался незамеченным. Начальник УВД, полковник полиции Шамиль Сибанов торжественно вручил 29-летнему мужчине письмо благодарности и памятные подарки с символикой метро.