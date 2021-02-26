РИАМО - 26 фев. Инспекторы проводят проверку строительства научно-производственного комплекса «Энкор» на Новом шоссе в городском округе Дубна, на производстве, которое планируют открыть в конце текущего года, будет создано 276 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций из сэндвич-панелей производственного корпуса, кладка наружных и внутренних стен административного корпуса, прокладка внутренних инженерных сетей», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что все найденные замечания застройщик должен устранить во избежание административных штрафов.

Компания «Энкор» будет заниматься изготовлением комплектных распределительных устройств и кабелей для тяговых подстанций. Они используются в московском метро и на железных дорогах столичного региона, а также на других объектах электрифицированного транспорта.

Сроки завершения работ перенесли с третьего на четвертый квартал 2021 года.