РИАМО - 26 фев. Мобильные лаборатории исследовали за неделю качество воздуха в восьми городских округах Подмосковья, а также в Москве в зоне предприятий, влияющих на состояние экологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Отбор проб производился в 40 точках, качество воздуха анализировалось по 20 основным загрязняющим веществам. По подавляющему большинству веществ колебания концентраций составили от 0,3 до 0,9 ПДК (предельно допустимая концентрация – ред.)», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Незначительные разовые превышения ПДК этилбензола обнаружили в Люберцах и Балашихе. Данное вещество используется для производства пластика и выделяется предприятиями.

Специалисты сейчас определяют, какие предприятия могли совершить разовые выбросы. В остальном, качества воздуха в Балашихе и Люберцах соответствует санитарно-гигиеническим нормам.