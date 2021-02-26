РИАМО - 26 фев. Следственным комитетом инициирована проверка по информации, поступившей от журналиста одного из федеральных телеканалов, о возможных мошеннических действиях в отношении пожилой женщины в столице, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
При этом пенсионерке не оказали никаких юридических услуг. Следователи организовали выезд в данную компанию, чтобы установить все обстоятельства дела.
В ходе проверочных мероприятий пенсионерке частично вернули денежные средства. Также в юридической компании заявили следствию, что намерены вернуть оставшуюся сумму в ближайшее время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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