РИАМО - 26 фев. Следственным комитетом инициирована проверка по информации, поступившей от журналиста одного из федеральных телеканалов, о возможных мошеннических действиях в отношении пожилой женщины в столице, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Сообщалось, что пенсионерка обратилась за бесплатной юридической помощью в коммерческую организацию, расположенную в центре Москвы. В результате мошеннических действий сотрудников компаний, которые ввели в заблуждение пожилую женщину, она передала им 576 тысяч рублей», — сказала Иванова.

При этом пенсионерке не оказали никаких юридических услуг. Следователи организовали выезд в данную компанию, чтобы установить все обстоятельства дела.

В ходе проверочных мероприятий пенсионерке частично вернули денежные средства. Также в юридической компании заявили следствию, что намерены вернуть оставшуюся сумму в ближайшее время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.