РИАМО - 26 фев. Здание музыкальной школы в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа в пятницу закрылось на капитальный ремонт впервые за свою 55-летнюю историю, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Учебный процесс не будут прерывать из-за ремонта. Занятия перенесут в куровские школы №1 и № 6, в центр культуры и досуга города Куровское, а также в дворец спорта «Молодежный».

«Временные трудности – лишь небольшие неудобства в сравнении с той радостью, которая ожидает учеников и преподавателей в конце этого года», – говорится в сообщении.

После ремонта в Куровской музыкальной школе появятся новая сцена и классы для индивидуальных, теоретических и хоровых занятий. Историческую часть здания впервые восстановят по фотографиям 1913 года. Отреставрируют карнизы, парапеты и другие декоративные элементы. Аутентичную кирпичную кладку стен холла частично раскроют. Также в здании обновят крышу, отопление вентиляцию.

На ремонт школы в рамках нацпроекта «Культура» выделили 76,7 миллиона рублей из бюджета. Работы планируют закончить в этому году.