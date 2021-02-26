РИАМО - 26 фев. Полицейские задержали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на севере Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 23 февраля 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Беговая в Москве, обнаружено тело женщины 1989 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде множественных колотых ранений и телесных повреждений в области головы и туловища», - сказала Иванова.

Задержан подозреваемый 1998 года рождения. В ходе допроса он пояснил следствию, что у него произошел конфликт с потерпевшей на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. В скором времени будет избрана мера пресечения.