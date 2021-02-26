РИАМО - 26 фев. Деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, пресекли столичные полицейские, согласно предварительной информации, злоумышленники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юрлиц, инкассации и кассовому обслуживанию, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Посредством фиктивных договоров задержанные выводили средства клиентов из денежного оборота РФ. Они действовали в нескольких областях России при помощи порядка двухсот созданных ими же подконтрольных организаций.

«Оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации. Также изъяты свыше тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и денежные средства в размере около 10 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За оказываемые услуги злоумышленники получали вознаграждение не менее 15% от суммы полученных средств. Так, доход от их деятельности превысил 1 миллиард рублей. По итогам оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать семь подозреваемых, включая предполагаемого организатора — 56-летнюю жительницу Москвы.

Волк отметила, что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Задержание возможных соучастников противоправной деятельности продолжаются. Мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств проводятся.

Уголовное дело возбудили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».