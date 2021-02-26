РИАМО - 26 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта в Северном районе города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На территории площадью 0,2 гектара инвестор планировал строительство культурно-досугового центра наземной площадью 900 квадратных метров.

«Инвестор так и не приступил к строительству и освоению участка. В этой связи ГЗК согласилась с прекращением реализации проекта в одностороннем порядке», — сказала сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Арендатору участка будет направлено уведомление об отказе от договора аренды.

В дальнейшем участок планируется выставить на торги. Сейчас он свободен от объектов капитального строительства.