РИАМО - 26 фев. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпиковой, обвиняемой в продаже собственной дочери в сексуальное рабство, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала 1 миллион рублей», — сказала Иванова.

После этого женщина вместе с дочерью приехала в столицу для проведения сделки в одной из гостиниц, расположенной на севере города. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. После передачи денег и ребенка женщина была задержана.

«В ходе следствия фигурантка признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном, пояснив что данное преступление она совершила ввиду тяжелого материального положения», — добавила Иванова.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.