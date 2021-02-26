РИАМО - 26 фев. Мастер-план развития территорий станет новым документом, который повышает ответственность архитектора и будет предшествовать праву на реализацию договора комплексного развития территорий в Подмосковье, сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Федеральный закон, принятый в конце 2020 года («О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий» - ред.), вводит такой термин, как комплексное развитие территорий. Разработка этого документа повлекла за собой необходимость подготовить нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность внутри субъектов РФ, в частности, в Московской области», — сказала Кузьмина журналистам.

По ее словам, документ был проанализирован для того, чтобы к реализации комплексного развития территорий подойти со всей ответственностью.

«Мы поняли, что обязаны обращаться к новым формам и искать новые виды градостроительной документации. <…> Таким образом, в нашем законодательстве возникли такие инновации, как мастер-план развития территорий», — добавила Кузьмина.

Мастер-план — это очень детально проработанная архитектурно-градостроительная концепция, которая включает в себя как элементы ранее привычного документа проекта детальной панировки, так и предложения по объему пространственного решения, а также и существующие положения.

Он предшествует разработке документации по планировке территории и другим процедурам, которые связаны с подготовкой к проведению конкурса и аукциона на право реализации договора комплексного развития территории.

«Документ достаточно сложный. Новое законодательство повышает уровень профессиональной отвественности архитектора-градостроителя, который делает этот документ. Потому что ошибка, допущенная на ранней стадии, или попытка где-то схалтурить может привести к расторжению договора», — заключила главный архитектор Подмосковья.