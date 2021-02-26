РИАМО - 26 фев. Опрос по выбору памятника для установки на Лубянской площади столицы завершен, участие в нем приняли почти 320 тысяч человек, следует из данных портала «Активный гражданин».

Голосование стартовало 25 февраля после того, как представители общественности, писатели и историки выступили за установку на Лубянке памятника Феликсу Дзержинскому. Опрос проводился на портале «Активный гражданин». Участники голосования могли выбрать между двумя памятниками — Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

На момент завершения опроса участие в нем приняли 319 897 человек. Голоса распределились следующим образом: 55% пользователей выбрали памятник князю Александру Невскому, а 45% — революционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает правильным остановить процесс голосования и оставить Лубянскую площадь в первоначальном виде. По его словам, памятники должны объединять общество, а не раскалывать его.

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