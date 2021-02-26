РИАМО - 26 фев. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, оружие изъяли, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Согласно проведенному исследованию, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием – револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального револьвера марки «МР-313», а также 9-ю патронами», - говорится в сообщении.

Патроны снаряжены самодельным способом с использованием гильз патронов калибра 9 миллиметров. Все оружие является пригодным для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.