РИАМО - 27 фев. Прощание с российским артистом Дмитрием Писаренко состоится в субботу в морге «Царицыно» в Москве, похоронят актера на кладбище «Ракитки».

Актер скончался в возрасте 61 года 24 февраля, тело актера обнаружили в его квартире в столице. По предварительным данным, он мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Писаренко исполнил десятки ролей в кино. Известность артисту принесли роли в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Господин Великий Новгород», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото».

Помимо съемок в кино и сериалах, Писаренко играл в Малом театре, «Школе современной пьесы» и Новом драмтеатре.​