РИАМО - 26 фев. На заседании Градостроительно-земельная комиссия Москвы решили прекратить реализацию инвестиционного проекта на улице Кирпичные Выемки, дом 5А, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ГЗК согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка. Соответствующее уведомление в одностороннем порядке будет направлено арендатору земельного участка», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Она отметила, что на рассматриваемом земельном участке площадью 1,4 гектара инвестор планировал построить производственную базу. Однако к реализации проекта не приступил, разрешительная документация арендатору участка не выдавалась.