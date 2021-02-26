РИАМО - 26 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает правильным оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде, а процесс голосования по установке памятника остановить.

Ранее в столице началось голосование в «Активном гражданине» по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Горожанам предложили на выбор два монумента: основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и великому князю Александру Невскому. По мнению мэра, по прошествие двух дней голосование «стало все больше походить на противостояние людей разных взглядов».

«Памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал Собянин в личном блоге.

В ходе голосования с небольшим отрывом впереди оказались сторонники Александра Невского. При этом, по мнению Собянина, уже очевидно, что общественное мнение разделилось пополам. Градоначальник подчеркнул, что для подобного рода решений нужно больше согласия людей.

В то же время он отметил, что Лубянской площади действительно нужна архитектурная доминанта. Памятник человеку или яркому событию, которые оставили след в истории России, подойдет как нельзя лучше.

Собянин поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали дискуссии. Кроме того, мэр указал на тот факт, что перед городом сегодня стоит огромное количество более актуальных вопросов.

«А к этому вопросу (выбору памятника - ред.) мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение», — заключил градоначальник.

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