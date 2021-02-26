РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. В 2020 году в Домодедове на воспитание в семьи устроили 35 детей сирот, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«На сопровождении управления опеки и попечительства Домодедова находятся 487 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, – эти дети уже находятся под опекой, в приемных или усыновленных семьях. В прошлом году на воспитание в семьи было устроено 37 детей», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сотрудники управления продолжают курировать эти семьи и после того, как подопечные обретают новый дом.

За консультацией и психологической поддержкой родители, которые готовы принять на воспитание детей, а также сами дети могут обратиться в службу сопровождения замещающихся семей Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.