РИАМО - 26 фев. Движение транспорта осложенено в пятницу вечером на подъездах к аэропорту Шереметьево из-за подтопления, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, а также на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено. В настоящее время службы ликвидируют подтопление», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали минимизировать поездки на автомобилях, а для поездки в аэропорт лучше воспользоваться аэроэкспрессами.

В пятницу в Московском регионе побит рекорд по теплу для 26 февраля — температура достигла плюс 6,4 градуса. Продолжается таяние снега, высота сугробов уменьшается.