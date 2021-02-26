РИАМО - 26 фев. При выборе продуктов в магазине важно знать о критериях качества и признаках брака, чтобы не причинить вред здоровью, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Небезопасной называется продукция, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и потенциально вредна для здоровья.

«Требования к качеству — более строгие, чем к безопасности. Качественным называется вкусный и полезный продукт, полноценно удовлетворяющий потребность человека в пище. Для того чтобы продукт был безопасным, достаточно, чтобы он не вредил здоровью человека и его потомства», — отмечается в материале.

Показатели качества продуктов при проверках Роспотребнадзора

Качество и безопасность пищевых продуктов контролируется Роспотребнадзором в ходе проверок. При этом продукты оцениваются по следующим показателям: санитарно-химическим; микробиологическим; наличие загрязнителей химической природы (нитраты, пестициды, микотоксины, нитрозоамины, токсичные элементы, гистамин); физико-химическим; паразитологическим; радиационной безопасности; содержание антибиотиков; наличие ГМО.

Как оценивать качество продукта при покупке

Признаки некачественных продуктов могут быть внешними – мы видим их перед покупкой – и внутренними, которые обнаруживаются уже при употреблении.

Качество или безопасность пищевых продуктов можно также оценить по: форме, поверхности; консистенции; вкусу и запаху; цвету. Зная эти признаки, мы сами легко можем оценить продукты, выбирая их в магазине или на рынке.

Обращайте внимание не только на сроки хранения, но и на требования к условиям хранения. Если вас что-то смущает – лучше сразу отказаться от покупки.

Что делать, если вы увидели некачественный продукт?

Обнаружив некачественный или небезопасный продукт на полках магазина или уже после покупки, обратитесь с претензией к ответственному персоналу или администрации торговой точки, где продукт продается или был уже вами приобретен. Если продавец откажется решать вопрос, вы имеете право обратиться в Роспотребнадзор или в суд.