РИАМО - 26 фев. В выходные дни на дорогах Московской области ожидается гололедица, в связи с этим автолюбителям нужно быть максимально бдительными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В пятницу в Московском регионе был побит рекорд по теплу для 26 февраля. Температура достигла 6,4 градусов. Резкий скачок от морозов до оттепели произошел за 48 часов, но на выходных волна тепла пойдет на спад.

«В выходные к погодным сюрпризам примкнет гололедица. Утром в субботу ожидается снег, а в ночь на воскресенье, 28 февраля, подморозит до минус 5-7 градусов», — говорится в сообщении.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть аккуратными, строго соблюдать ПДД и скоростной режим, а также избегать резких маневров при движении на трассах.