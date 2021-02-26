РИАМО - 26 фев. Хирурги столичной больницы Вересаева помогли 70-летнему пациенту избежать операции по трансплантации сердца, который поступил к ним с тяжелым кардиологическим заболеванием, приводящим к инвалидности, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Поступивший больной из-за дисбаланса в системе перекачивания крови не переносил любую физическую нагрузку: даже в состоянии покоя у него возникала одышка.

«При дообследовании была выявлена блокада левой ножки пучка Гиса, то есть полностью прекратилось проведение электроимпульсов по миокарду слева. Это серьезная патология. 10-20 лет назад пациентам с таким заболеванием требовалась пересадка сердца», - рассказал заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца больницы Вересаева Владислав Горячев.

Но в современных условиях таких пациентов стало возможно лечить с помощью малотравматичных операций. По лечению этого больного собрали консилиум, на котором было решено имплантировать прибор для синхронизации сердечных сокращений – трехкамерный кардиостимулятор.

Это сложная имплантация. Ее проводили под контролем рентгеновских лучей с использованием контрастного вещества. Пациента уже через два дня выписали на амбулаторное наблюдение.

Теперь мужчина ходит без одышки и может выполнять бытовые физические нагрузки.